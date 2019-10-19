Турция обвинила курдов-террористов в нарушении условий перемирия в Сирии

Анкара, 19 октября. Турция заявила, что курдские террористы нарушают режим прекращения огня, о котором ранее договорились Анкара и Вашингтон.

«За последние 36 часов террористы из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» осуществили 14 обстрелов, 12 из которых были совершены в районе Рас-аль-Айна, один в районе Телль-Абъяд и один в районе Телль-Тамер», — передает министерство национальной обороны Турции.

Анкара также сообщила, что информацию о нарушении условий перемирия со стороны курдских формирований уже передали США.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции является освобождение территорий на турецко-сирийской границе, которые захватила запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и террористическая организация «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

После начала антитеррористической операции, курды заявили, что они больше не будут охранять тюрьмы, где содержатся боевики ИГИЛ1. Затем появилась информация, что курды из «Отрядов народной самообороны» (YPG) выпустили из тюрем 750 террористов.

Более того, «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщили, что намерены прекратить все свои операции, направленные против ИГ1.

17 октября Анкара и Вашингтон приняли решение об остановке операции на 120 часов. За время перемирия курдские боевики должны были отойти от зоны, где ведется «Источник мира». При несоблюдении условий Турции пообещала продолжать операцию до тех пор, пока территории не будут освобождены от террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.