Сирия, 19 октября. Российские ВКС РФ осуществили боевые вылеты на границах «Большого Идлиба». ВВС западной коалиции ударили по предполагаемому перевалочному пункту ИГ1 в Ираке. Турецкий военный конвой прибыл на территорию Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции исламистов на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: мобилизуют силы на линии разграничения сил с курдами в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на северо-востоке Латакии.

ВС Турции и протурецкие силы: направили военный конвой в провинцию Идлиб.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты в провинции Салах эд-Дин в Ираке.

Провинция Латакия

Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о том, что ВВС Сирии возобновили боевые вылеты в оккупированных боевиками вооруженной оппозиции районах на севере провинции. Под ударом оказались расположения террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***, на подступах к городу Кабана. Напомним, несколько часов назад на линии соприкосновения сил были сбиты два беспилотника, выпущенных с позиций радикалов, базирующихся на данной территории.

Провинция Алеппо

Вновь вспыхнули перестрелки на юго-западе от административного центра провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (thiqanewsagency), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по военным объектам боевиков «Джебхат Ан-Нусры» и связанных с ней бандгрупп на подступах к населенному пункту Кафр-Даэль. Информация о нанесенном джихадистам уроне пока уточняется. Отмечается, что спровоцировали столкновения в данном районе радикалы, которые открыли огонь по подконтрольной правительственным войскам территории.

Провинция Дейр-эз-Зор

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что проасадовские ополченческие отряды приступили к мобилизации сил на левом берегу реки Евфрат, который практически полностью находится под контролем «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Напомним, накануне в провинцию из соседней Ракки также были переброшены 300 бойцов иранского формирования Корпус Стражей Исламской революции. Правительственные силы обеспокоены возросшим числом вылазок террористов «Исламского государства»1 в контролируемых курдскими радикалами районах и намерены не допустить проникновения боевиков ИГ на освобожденные САА территории.

Провинция Идлиб

В южной части провинции продолжаются вооруженные стычки между правительственными войсками, действующими при поддержке ВКС РФ, и боевиками исламистских бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv), российские военные самолеты нанесли точечные авиаудары по опорным пунктам исламистов в окрестностях населенного пункта Джиср Аш-Шугур. Также воздушной атаке подверглись огневые позиции боевиков в районе города Тафтаназ на севере региона.

Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что на территорию Идлиба въехал еще один турецкий военный конвой. Колонна с техникой и оборудованием перешла через погранпереход «Кафр-Лясин» и направилась в сторону наблюдательных пунктов, размещенных на границах «Большого Идлиба».

Провинция Хама

Вслед за Идлибом столкновения между силами САР и боевиками возобновились и на северо-западе соседней Хамы. По данным Twitter-канала (Step_Agency), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреляла укрепрайоны исламистов на окраинах населенного пункта Хирбет аль-Накин на равнине аль-Габ. Авиация РФ тем временем атаковала места базирования джихадистов недалеко от поселения аль-Каркур. Напомним, радикалы вооруженной оппозиции, отряды которых дислоцируются здесь, нередко предпринимали попытки атак на позиции САА, а также обстреливали освобожденные ранее населенные пункты.

Ирак

Поступила информация о возобновившихся боевых вылетах ВВС возглавляемой США международной коалиции в иракской провинции Салах эд-Дин. Согласно информации источника в сети Telegram (NovostiDamask), военные самолеты ударили по предполагаемому перевалочному пункту террористов «Исламского государства» вблизи города Самарра. Сведений о возможных жертвах среди гражданских лиц пока не поступало. Как известно, о полном уничтожении группировки как квазиобразования бывший премьер-министр страны Хайдер аль-Абади заявил еще в конце 2017 года. Тем не менее джихадисты ИГ все еще представляют угрозу для безопасности жителей страны, действуя в составе так называемых спящих ячеек.

1 Организация запрещена на территории РФ.