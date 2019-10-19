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Звезда сериала «Ранетки» рассказала, как спасала дочь в Турции

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Звезда сериала «Ранетки» рассказала, как спасала дочь в ТурцииМосква, 19 октября. Российская актриса Ольга Спиркина призналась, что едва не потеряла свою дочь Марию во время отдыха в Турции. Звезде сериала «Ранетки» пришлось спасать девушку.

Настоящую историю выживания на турецком берегу рассказала в Instagram российская актриса, которой отдых за рубежом запомнился отнюдь не счастливыми моментами. Спиркина сообщает, что написала пост, находясь в одной из больниц Турции, в то время, когда ждала от врачей свою 19-летнюю дочь Марию.  

Актриса рассказала, что приобрела для себя и дочери тур в элитный турецкий отель, однако обещающий быть прекрасным отдых едва не стал роковым. Во время обеда Марии стало плохо, начались проблемы с желудком, и актрисе пришлось принимать экстренные меры по лечению ребенка в чужой стране.

Спиркина объяснила, что первым делом отправилась в аптеку, но поняла, что самолечение будет уже безрезультатным. Тогда актриса обратилась в страховую компанию, где консультант посоветовала ей еще некоторое время понаблюдать за состоянием девушки, прежде чем предпринимать меры по привлечению врачей.

«Когда поняла, что явно не получается, а время идет, связалась со страховой компанией. Консультант Мира железным безучастным голосом посоветовала еще подождать и посмотреть динамику. А ведь главное при отравлениях и кишечных инфекциях не допустить обезвоживания! Здесь таблетки уже не помогают — только капельницы. То есть счет шел на минуты», — описала ситуацию Спиркина.

Звезда сериала «Ранетки» рассказала, как спасала дочь в ТурцииВремя шло, девушке становилось только хуже. Тогда актриса вызвала скорую помощь.

«Маша уже синяя пластом лежала на лавке у отеля, мучаясь приступами рвоты и диареи. Скорую в итоге за 10 минут вызвали два приятных турка с ресепшн. И отругали, что я сразу к ним не подошла! Теперь я знаю, нельзя тратить драгоценное время на переговоры со страховой. Вызывать скорую помощь и обращаться к врачу нужно сразу», — подчеркнула актриса.

Спиркина сказала, что в конце концов помощь девушке оказали, но для этого актрисе пришлось повысить голос и заплатить.

Состояние Марии стабилизировалось, и теперь актриса твердо намерена вернуть затраченные на лечение деньги.

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Источник: Instagram.com
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