Ни прошлая, ни новая власть Украины не хочет и не собирается соблюдать Минские соглашения. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Правда от Савченко

Бывший украинский президент Петр Порошенко врал, что Украина выполняет Минские соглашения, призванные разрешить гражданский конфликт на территории Донбасса. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Она отметила, что, в отличие от Порошенко, нынешний глава государства Владимир Зеленский якобы ищет способ выполнить положения Минских соглашений.

«Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», — заявила экс-депутат.

Она также заметила, что выполнить все пункты Минских соглашений — непросто, потому что на каждый из них потребуются «определенные действия». По ее мнению, для того, чтобы закончить гражданскую войну в Донбассе, Киеву следует поддерживать диалог с Москвой «во всех возможных форматах».

«Заискивает перед Зеленским»

Как отметил Александр Матюшин, Надежда Савченко, завоевавшая звание украинской «Жанны Д'Арк», а потом растерявшая свою популярность, высказываясь о действиях Порошенко на посту президента, озвучила секрет Полишинеля. Причем, напомнил Варяг, подобные заявления у нее были и ранее.

«Что же касается ее заявления о том, что Зеленский стремится к выполнению Минских соглашений, то, скорее всего, Надежда заискивает перед новым президентом Украины. Для того, чтобы опровергнуть ее слова даже не обязательно ехать на линию разграничения, которая каждый день подвергается обстрелам. Можно просто послушать заявления украинских министров. Никакого выполнения Минских соглашений они не предрекают», — пояснил Александр Матюшин.

По мнению лидера «Новые скифов Новороссии», миролюбивые демарши со стороны Владимира Зеленского являются не более, чем «шаманизмом». Их цель — привлечение к себе внимания со стороны стран Запада и получение от них различных дивидендов в виде кредитов, потому как без них украинская экономика может рухнуть в любой момент.

«Все остальное является всего лишь сотрясением воздуха», — заключил Александр Матюшин.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в страхе перед националистами. По словам депутата Алексея Чепы, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера», нужна политическая сила, которой у президента Зеленского нет.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее стал государственный переворот в Киеве, жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились Донецкая и Луганская народные республики, которые до сих пор не признаны Украиной.