Финская журналистка поделилась впечатлениями от попутчиков в плацкарте РЖД

Хельсинки, 19 октября. Финская журналистка Йенни Йесканен купила билет в плацкартный вагон поезда, который следовал из Петербурга в Мурманск. После путешествия девушка поделилась впечатлениями от поездки в статье для Helsingin Sanomat.

Неизгладимое впечатление на иностранку произвели попутчики. Первое, что бросилось ей в глаза, — их внешний вид. Йесканен пояснила, что пассажиры плацкарта первым делом переодеваются.

«Россияне ждут проверки билетов в пестрых тапочках и симпатичных домашних костюмах, чего обычно не увидишь на улицах Санкт-Петербурга», — призналась она.

Финка опасалась, что ее попутчиками станет шумная компания любителей выпить. Однако страхи девушки не оправдались: вместе с ней ехали семьи с детьми и одинокие путешественницы, как и она сама.

Журналистка сравнила плацкартный вагон с хостелом, потому что женщины и мужчины едут вместе. При этом она подчеркнула, что попутчики были крайне тактичны: вели себя тихо и запрещали детям носиться по вагону.

Внешний вид — не единственное, что вызвало у Йесканен интерес к россиянам в плацкарте. Она не могла не заметить количество еды, которое пассажиры берут с собой в дорогу. Журналистка привела в пример семейную пару, которая достала на завтрак хлеб, помидоры, сушки, колбасу, сливочный сыр, мармелад и кофе.

От необычного окружения девушку отвлекали лишь виды за окном. Иностранка пришла в восторг от «мелькающей за окном природы».

«Уже один только пейзаж успокаивает человека, живущего в большом городе, — убеждена она, — чем дальше мы ехали, тем интереснее становились пейзажи».

Во время путешествия из Петербурга в Мурманск финка успела прочитать 300 страниц романа и послушать музыку. После прибытия один из попутчиков помог ей добраться до отеля, который находился рядом со станцией.

Ранее специалисты сайта поиска билетов Aviasales провели опрос среди российских туристов и выяснили, какие города Европы показались путешественникам самыми скучными. Хельсинки оказался на первом месте.