Кейт Миддлтон дала первое за 9 лет интервью после «фантастической» поездки в Пакистан

Лондон, 19 октября. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон назвала фантастическим визит в Пакистан. По ее словам, она находится под большим впечатлением от «удивительного и волшебного Пакистана».

Новый официальный тур принца Уильяма и его супруги стартовал 14 октября. Супружеская пара решила не брать в поездку детей и оставила их в родной Великобритании.

Как оказалось, представители Букингемского дворца пытались отговорить Уильяма и Кейт от посещения Пакистана из-за неспокойной обстановки в стране. Однако супруги посчитали, что эта командировка имеет весомое значение для всех британцев.

В Пакистане королевская чета посетила школу для девочек в Исламабаде, встретилась с президентом и премьер-министром республики. За время поездки Кейт и Уильям побывали в нескольких городах и осмотрели достопримечательности страны, расположенной в Южной Азии.

Как передает пакистанское информационное агентство Dawn, 37-летняя Кейт была довольна визитом в республику. После поездки в Пакистан жена претендента на королевский трон впервые за девять лет дала обширное интервью. Она в беседе с журналистами CNN заявила, что поездка в Пакистан была восхитительной. Судя по всему, даже инцидент в Лахоре, когда самолет представителей королевской семьи не смог взлететь из-за погодных условий, не испортил впечатления от знакомства с культурой и жителями Пакистана.

Ранее стало известно, что драгоценные украшения, которыми при жизни владела принцесса Диана, теперь носят супруги ее сыновей — Кейт Миддлтон и Меган Маркл.