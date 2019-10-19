ФАН спросило ООН, почему организация поддерживает террористов ПНС Ливии

Федеральное агентство новостей отправило запрос в Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбой ответить на вопрос, почему ООН продолжает поддерживать и признавать так называемое Правительство национального согласия (ПНС) как легитимное правительство Ливии.

Накануне ФАН выпустило материал, согласно которому глава ПНС Ливии Файез Сарадж и его окружение напрямую связаны с террористическими организациями. Более того, согласно данным из открытых источников, все уровни официальных структур ПНС представлены террористами и бандитами, преступления которых, в том числе, зафиксированы в докладах СБ ООН.

В документе от 2016 года, например, говорится о «злоупотреблениях» в тюрьме «Митига», которую контролирует группировка «Специальные силы сдерживания» (RADA) во главе с Абдэльрауфом Кара.

«В одном из случаев бывший заключенный сообщил о вымогательстве и систематических побоях задержанных под руководством командира Абдулсалама бен Шабана», — говорится в докладе СБ ООН.

«Специальные силы сдерживания» в настоящий момент официально входят в состав МВД Правительства национального согласия, но при этом продолжают незаконно удерживать двух российских граждан, Маскима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Кроме этого, по свидетельствам недавно вышедших на свободу российских моряков с судна «Теметерон», боевики Абдэльрауфа Кара до сих пор практикуют пытки и издевательства в тюрьме «Митига».

В том же докладе есть и другие свидетельства о преступлениях главарей бандформирований из состава МВД и министерства обороны ПНС Ливии. Например, один из полевых командиров «Батальона революционеров Триполи», который подчиняется министру внутренних дел Фатхи Башаге, занимался вымогательством и похищением людей.

«Хайтам ат-Таджури создал частный центр содержания под стражей в Та-джуре, «Мазарат ан-Наам», где содержался ряд должностных лиц и сторонников бывшего режима. Он вымогал крупные суммы денег у посетителей. Во время действий операции «Фаджр» в июле 2014 года из его центра исчезли 12 должностных лиц бывшего режима. Его утверждения, что он передал их семьям, были опровергнуты согласно данным из правительственных источников», — написано в докладе ООН.

На основании этой информации, Федеральное агентство новостей (ФАН) официально обратилось в Организацию Объединенных Наций с просьбой ответить на вопрос:

Почему ООН фактически признает и поддерживает правительство национального согласия в Ливии, которое занимается похищением российских граждан и тесно связано с террористическими организациями, действующими в стране?

На момент выхода публикации ответа от Организации Объединенных Наций получено не было.