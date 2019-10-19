Путин поручил помочь пострадавшим от ЧП на дамбе в Красноярском крае. События дня. ФАН-ТВ

ЧП в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь всем пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае. Глава государства распорядился предпринять необходимые меры, чтобы не допустить затопления ближайших населенных пунктов. Страшное ЧП произошло ночью 19 октября. Прорвалась дамба на реке Сейба, где работала золотодобывающая артель. Река затопила временные общежития.

«Вода, находившаяся в гидротехническом сооружении, достигавшая, примерно, от 3,5 до 4 метров смыла два дома, в которых проживали работники предприятия. На месте ЧС работает оперативная группа», — заявил замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Олег Матыленко.

Жертвами этого случая стали 15 человек, 14 пострадали, а 13 пропали без вести. Выяснилось, что дамбу построили с массой нарушений. Как считают специалисты, она разрушилась из-за износа тела плотины. Что стало реальной причиной страшного ЧП — выяснят следователи. Они уже возбудили уголовное дело.