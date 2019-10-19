ЧП в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь всем пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае. Глава государства распорядился предпринять необходимые меры, чтобы не допустить затопления ближайших населенных пунктов. Страшное ЧП произошло ночью 19 октября. Прорвалась дамба на реке Сейба, где работала золотодобывающая артель. Река затопила временные общежития.
«Вода, находившаяся в гидротехническом сооружении, достигавшая, примерно, от 3,5 до 4 метров смыла два дома, в которых проживали работники предприятия. На месте ЧС работает оперативная группа», — заявил замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Олег Матыленко.
Жертвами этого случая стали 15 человек, 14 пострадали, а 13 пропали без вести. Выяснилось, что дамбу построили с массой нарушений. Как считают специалисты, она разрушилась из-за износа тела плотины. Что стало реальной причиной страшного ЧП — выяснят следователи. Они уже возбудили уголовное дело.
Дело об импичменте Трампа
Министерство энергетики США отказалось выдать конгрессменам документы, необходимые для процедуры импичмента Дональда Трампа. Как заявили в ведомстве, расследование не авторизовано должным образом. К тому же, это официальные сообщения, которые нельзя передавать членам конгресса. Процедуру импичмента в США начали после телефонного разговора президентов США и Украины. Политические оппоненты Трампа заявили, что он пытался убедить Владимира Зеленского начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Байдена. Однако Минюст США не нашел в разговоре никаких «острых углов».
Митинг в Аль-Джафра
Жители сирийского села Аль-Джафра устроили митинг против курдских радикалов. Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей, который работал на месте событий, люди просили иностранные войска уйти с территории республики и благодарили сирийскую армию за защиту. Уже долгое время восточная часть реки Евфрат находится под контролем оккупационных курдских формирований, которые поддерживают США. Эти люди не дают спокойно жить мирному населению. Недавно против курдов выступила Турция, но сейчас военная операция Анкары отменена. У курдских боевиков есть несколько дней, чтобы покинуть 30-километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы.
Новые правила поверки счетчиков
Бумажные документы в сфере коммунальных услуг уходят в прошлое. Результаты поверки домашних счетчиков теперь будут вноситься в специальную базу Росстандарта через портал Госуслуг. Такой законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом заявил глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов. Но, если человек привык сохранять документы в привычном бумажном виде, то специалисты смогут их оформить. Результаты поверок и сейчас вносятся в реестр, но пока эта запись не имеет никакой юридической силы. Как отмечают специалисты, нововведение позволит исключить те случаи, когда мошенники продают фальшивые свидетельства.
«Владелец прибора учета будет всегда в курсе, поверен его прибор учета или нет, и самое главное, он будет защищен от звонков, объявлений и извещений, о срочной и «неминуемой» поверке или замене прибора учета», — подчеркнул руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов.