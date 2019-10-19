Путин поручил принять все необходимые меры после ЧП в Красноярском крае

Москва, 19 октября. Президент России Владимир Путин поручил приложить все силы, чтобы последствия прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края не распространились на другие поселки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что президент проинформирован о произошедшем в Красноярском крае. О ЧП ему доложили красноярский губернатор Александр Усс и глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

«Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, — сообщил представитель Кремля, — а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты».

Трагедия произошла ночью с 18 на 19 октября. После прорыва дамбы четырехметровая волна накрыла два общежития, в которых, по данным СМИ, находились около 80 человек. По последней информации, погибли 15 человек. Судьба 13 человек остается неизвестна, их поиски продолжаются. Федеральный главк МЧС дал задание расширить зону поиска.

Ранее эксперт в области промышленной безопасности Александр Москаленко, комментируя прорыв дамбы в Красноярском крае, объяснил, почему это стало возможно.