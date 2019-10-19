Пенсионер терроризировал британскую полицию песнями Фила Коллинза

Лондон, 19 октября. Британский пенсионер Энтони Холмс три дня терроризировал полицейских. Пожилой мужчина звонил в полицию и исполнял хиты Фила Коллинза.

Стражи порядка графства Линкольншир в общей сложности прослушали 36 известных композиций, в том числе «Наперекор всему». Но терпение полиции закончилось, и они нагрянули домой к 62-летнему пенсионеру.

Их встретил пьяный Холмс, в одиночку опустошивший бутылку водку. Как отметил прокурор Мартин Ховарт, злоумышленник недавно расстался с женщиной. Он пил и пел грустные песни, звонил в полицию, чтобы с кем-то поговорить.

На суде Холмс признал вину и сказал, что у полицейских есть дела поважнее бесед с ним. Судья ограничился условным сроком и постановил выплатить 85 фунтов стерлингов, передает «360».

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