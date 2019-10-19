Стало известно, что у Марьянова перед смертью появилась новая женщина

Москва, 19 октября. Ирина Лобачева, бывшая гражданская жена актера Дмитрия Марьянова, который скончался два года назад, рассказала, что за полгода до смерти у состоящего в браке артиста появилась новая женщина.

Экс-супруга Марьянова объяснила, что незадолго до смерти актер завел роман с неизвестной 30-летней женщиной, хотя был женат. Она рассказала, что с возлюбленной артист был давно знаком, и в окружении о существовании пассии знали .

Вдова Марьянова Ксения Бик назвала женщину, которая появилась в жизни актера, простой фанаткой. Но адвокат семьи артиста Виктория Крылова рассказала, что ей доводилось общаться с этой девушкой и удалось узнать, что ее информированность выходит за границы понятия «просто фанатка».

«Она знает такие вещи, которые может знать только близкий человек», — объяснила адвокат.

Возлюбленная актера не публичный человек и скрывается от прессы, так как боится осуждения и агрессии в свой адрес.

Несмотря на то, что в официальных отношениях с атером она не состояла, девушка общается с семьей артиста, поддерживает его 80-летнего отца, чего не делает вдова Марьянова — Бик, которая с семьей актера теперь не имеет никаких отношений.

Кроме того, по некоторым данным, в трехкомнатной квартире, где живет Ксения Бик бывает ее некий друг Сергей, с которым она проводит время, ездит на отдых.

Никто не осуждает вдову за это, вопросы вызывает лишь тот факт, что она не допускает сына и отца артиста к наследству, намеренно затягивая суды. История с наследством растянулась на два года, отмечает «КП».

«Смотрим, разбираемся. До последнего тянем, чтобы отложить судебные заседания, там история непростая, ждем, смотрим…» — отвечает сама Бик на вопрос о том, почему она затягивает суды по наследству.

Напомним, российский актер Дмитрий Марьянов умер два года назад. 1 декабря 2019 года ему могло бы исполнится 50 лет. Официальной причиной смерти назван сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Расследование смерти артиста завершено, уголовное дело передано в суд.