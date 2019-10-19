Курды-террористы отказались соблюдать предложенное Турцией перемирие на севере САР

Дамаск, 19 октября. Руководство Рабочей партии Курдистана (РПК) фактически отвергло формальное перемирие на севере Сирии, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, РПК поддержит перемирие в том случае, если оно приведет к выводу турецких военных из районов, расположенных на севере САР. Другие варианты, как считает эксперт, не устроят курдов, и они продолжат воевать с Турцией.

Рожин добавил, что курды считают нелегитимными «с моральной и политической точки зрения» пункты соглашения, которое подписали Анкара и Вашингтон на переговорах, кроме прекращения огня. По его мнению, РПК не оставит Рас-аль-Айн и будет продолжать сопротивление.

США и Турция 17 октября договорились о приостановке операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства»1 (запрещена в России). Курдским формированиям дали 120 часов на то, чтобы они покинули планируемую тридцатикилометровую «безопасную зону». Если курды не отойдут и не сдадут тяжелое вооружение — турецкая сторона оставляет за собой право продолжить операцию до полного отвода группировок.

Анкара объявила о начале операции 9 октября. Турецкие власти заявили о намерении создать зону безопасности и заблокировать трассу, по которой боевики перевозят оружие. Также выяснилось, что курдские вооруженные формирования помогли членам ИГ1, доставив их на базы США.

1 Организация запрещена на территории РФ.