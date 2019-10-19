Москвичка опознала машину мужа на фото с места прорыва дамбы под Красноярском

Красноярск, 19 октября. Жительница Москвы Снежанна Еганова опознала машину супруга Андрея на фото с места прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

О происшествии Еганова узнала из СМИ. Ей передали снимки МЧС с места трагедии, на одном из которых москвичка узнала автомобиль супруга. Машина наполовину затонула в смеси воды и глины. Женщина попыталась дозвониться до мужа, однако попытки не увенчались успехом.

«На Сейбе не только Андрей, там еще работает сестра, зять и двое моих приемных детей!», — приводит слова Егановой KP.Ru.

Она пояснила, что в их семье трое своих детей и шестеро приемных. Однако дети уже выросли — почти всем более 30 лет.

«Один из моих приемных сыновей, Костя, — повар на Сейбе, — рассказала родственница. — До Сейбы дозвониться не могу, даже гудков нет. Но это не значит, что случилось самое плохое. Мы просто ничего не знаем. Проблемы со связью там обычные. Они сами звонят мне, когда это возможно».

Она отметила, что последний раз созванивалась с мужем позавчера. В субботу до ее дочки дозвонился зять и сообщил, что жив.

«И связь оборвалась, — констатировала женщина. — Не знаю, что с родными».

Напомним, прошедшей ночью в Красноярском крае произошел прорыв дамбы, в результате чего четырехметровая волна накрыла два общежития. По данным СМИ, во время ЧП там находились примерно 80 человек. Поступила информация о 15 погибших. В списке жертв Еганов не числится. Судьба 13 человек по-прежнему неизвестна, их поиски продолжаются.