Курдские террористы заявили о сбитом турецком вертолете

Тель-Абьяд, 19 октября. Курдские террористы заявили, что сбили турецкий вертолет S-70 недалеко от сирийского города Тель-Абьяд, где ведется антитеррористическая операция «Источник мира». Неподтвержденная информация об этом появилась в Сети.

Курдские боевики из «Демократических сил Сирии» распространили информацию о сбитом самолете вместе с фотографиями обломков через медиаресурсы, которые они контролируют.

Одно из таких сообщений опубликовали в Telegram-канале «Галлифреские технологии». Там было сказано, что недалеко от сирийского города Тель-Абьяд был сбит турецкий вертолет. Военные, находившиеся внутри, не пострадали и смогли успешно эвакуироваться. Источники, которые предоставили такую информацию, канал решил не называть.

Турция эту информация опровергает. Минобороны заявило, что на самом деле воздушное судно упало из-за технической неисправности.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против курдских вооруженных формирований. Турция намеревается освободить приграничные территории от курдских боевиков, чтобы обезопасить турецко-сирийскую границу.

Курдские формирования захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Несмотря на свои заявления, курдские боевики активно сотрудничали с террористами, а также принимали их в свои ряды. На захваченных территориях, где исторически всегда жили арабы-сунниты, курды дискриминировали местное населения, а также грабили и убивали его.

17 октября было решено на 120 часов приостановить турецкую операцию. За это время курдские террористы должны были покинуть зону операции, но боевики отказались соблюдать условия перемирия.

1 Организация запрещена на территории РФ.