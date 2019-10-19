Зачем в налоговой инспекции зарплаты в 12 000 рублей? Колонка Николая Старикова

Эксперт Федерального агентства новостей, писатель, общественный деятель Николай Стариков рассказывает о проблемах маленьких зарплат для российской экономики.

Вот реальная история, которая на днях произошла в Петербурге. Одна из наших коллег потеряла работу и встала на учет на бирже труда. Там она получает направления туда, где требуется персонал той квалификации, которой она обладает. А это банковская сфера, сфера продаж. При этом у нее высшее образование.

И она получает направление в налоговую. Вакантная должность — инспектор. Напомню для тех, кто почему-то не знает, что такое Федеральная налоговая служба и чем занимается ее инспекция.

В СССР таких людей было большинство — советские люди платили налоги, но это происходило, как-то само собой. Мимо людей. Никто никогда не заполнял никаких налоговых деклараций. Слово «налоги» вообще было из лексикона какой-то другой жизни. Стихотворение Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии» для советского человека было литературным памятником из серии «Россия, которую мы потеряли и о которой никто не жалеет».

В ряду

имеющих

лабазы и угодья

и я обложен

и должен караться.

Вы требуете

с меня

пятьсот в полугодие

и двадцать пять

за неподачу деклараций.

Так писал Владимир Владимирович Маяковский, описывая давно канувшую в лету реальность НЭПа, когда были налоговые декларации, налоги и инспекторы с приставкой «фин». И эта приставка обозначала не национальность…

Но наступили «святые 90-е», и вся эта давно забытая реальность НЭПа вновь стала актуальной. А это значит, что «Федеральная налоговая служба (ФНС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов», и это только часть ее функций. Находится в ведении Минфина.

Налоговая инспекция — это территориальный орган исполнительной власти, который является подведомственным Федеральной налоговой службе. Но наша история вовсе не о разнице между ФНС России и Налоговой инспекцией. Она о другом — о рыночной экономике, здравом смысле, справедливости и уважении к государству и его гражданам.

Дело в том, что заработная плата, которая была предложена нашей знакомой в налоговой инспекции, составила 12 000 рублей.

Слышу голоса, что такой размер оплаты труда, увы, не новость в нашей стране.

1. Да, это так, и в этом причина сложного положения экономики страны. Даже не маленькая, а мизерная зарплата у большого количества людей, прямо противоречит постулатам «рыночной экономики». Какой же будет спрос у тех, у кого денег не хватит на самое необходимое? Спроса не будет вообще, но почему-то финансовые власти страны не обеспокоены наличием в России зарплат, на которые ничего, кроме самых необходимых продуктов и средств гигиены, купить невозможно.

2. Зарплата в 12 000 рублей противоречит здравому смыслу. Ведь за нее предлагают работать человеку не в глубинке, где это так же недопустимо, но в большом городе. В Петербурге, где уровень доходов выше всего по стране, кроме Москвы и «нефтеносных регионов». Здесь зарплата такого размера «выдается» человеку, который должен отслеживать правильность уплаты налогов и находиться в гуще… финансовых потоков. В этой связи хочется спросить, зачем так явно и в обязательном порядке подталкивать налоговиков к получению взятки?

Но и это еще не все — если человек честный поступит на такую зарплату работать налоговым инспектором и взяток брать не будет, то неминуемо будет работать на других. Подрабатывать. При этом работа с 12 000 рублей оплаты в Петербурге станет для него подработкой, а основной источник дохода будет иным.

Неужели ельцинский период, когда полковники вечерами занимались извозом, потому что военным платили мизер или вообще не платили, никого ничему не научил?

3. В России вообще не должно быть зарплат, на которые невозможно прожить. Кого мы хотим обмануть? Путь к развитию экономики — в резком увеличении платежеспособного спроса в нашей стране через рост доходов населения. Другого пути нет: не будет роста доходов — не будет сокращения нищеты, не будет и устойчивого государства. Ведь значительная часть населения чувствует себя в родной стране неуютно — они чужие на этом потребительском «празднике жизни».

Государство обязано разработать программу неуклонного и постепенного увеличения минимального размера оплаты труда. И первым его выполнять и перевыполнять.

4. Государев человек не может быть нищим. Человек, служащий государству, должен быть предметом уважения. Не будет уважения к представителю — не будет уважения и к самому государству.

Подобные «оклады» должны быть кратно увеличены, зарплаты, сопоставимые с уровнем физического выживания, выглядят просто издевательскими. Или наплевательскими? Как в известном афоризме — «вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что мы работаем».

Здесь нам обязательно скажут о «низкой эффективности» труда в России. И ошибутся. А в данном случае — ошибутся дважды. В бюджете России профицит почти в три триллиона рублей. Вклад налоговиков в это внушителен, работают они хорошо. «В 2018 году в бюджет поступила рекордная сумма — 21,3 трлн руб., что больше 2017 года на 23 процента», сообщает ФНС.

Знает ли президент, что в его родном городе «ловят» через биржу труда потенциальных «налоговиков», чтобы предложить им зарплату в 12 000 рублей?