Леди Гага показала рентгеновский снимок руки после инцидента на концерте в США

Вашингтон, 19 октября. Известная американская певица Леди Гага рассказала поклонникам об обследовании после падения со сцены на концерте.
Эпатажная певица опубликовала в Twitter рентгеновский снимок левой руки. Она пояснила, что после концерта в Лас-Вегасе сразу же поехала в больницу.
Специалисты проверили ее конечности на предмет переломов. Падение со сцены обошлось без серьезных последствий. Певица напомнила о словах из одной из ее популярных синглов.
«Когда им приходится делать рентген почти всего вашего тела. Просто танцуй. Все будет хорошо», — написала Леди Гага, ее цитирует «360».
Фанаты певицы волновались о Гаге после инцидента на концерте. Они знают, что певица имеет редкое заболевание — фибромиалгию, которое провоцирует боль во всем теле.
When they have to X-Ray almost your entire body...Just Dance. Gonna be ok???? pic.twitter.com/zMft1eArFe— Lady Gaga (@ladygaga) October 18, 2019
Напомним, что Гага на концерте в Лас-Вегасе повисла на своем поклоннике, с которым они вместе упали. Охранники помогли артистке подняться. После падения со сцены звезда продолжила выступление.
Ранее сообщалось, что в июле Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который расстался с российской моделью Ириной Шейк.
Российские фанаты стали заваливать Леди Гагу злыми комментариями на странице в Instagram. Они сочли ее поступок некрасивым.
По данным таблоидов, Гага выбросила вещи Ирины Шейк и купила новую мебель для дома нового возлюбленного.