Леди Гага показала рентгеновский снимок руки после инцидента на концерте в США

Вашингтон, 19 октября. Известная американская певица Леди Гага рассказала поклонникам об обследовании после падения со сцены на концерте.

Эпатажная певица опубликовала в Twitter рентгеновский снимок левой руки. Она пояснила, что после концерта в Лас-Вегасе сразу же поехала в больницу.

Специалисты проверили ее конечности на предмет переломов. Падение со сцены обошлось без серьезных последствий. Певица напомнила о словах из одной из ее популярных синглов.