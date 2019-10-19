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Леди Гага показала рентгеновский снимок руки после инцидента на концерте в США

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Леди Гага показала рентгеновский снимок руки после инцидента на концерте в США

Вашингтон, 19 октября. Известная американская певица Леди Гага рассказала поклонникам об обследовании после падения со сцены на концерте.

Эпатажная певица опубликовала в Twitter рентгеновский снимок левой руки. Она пояснила, что после концерта в Лас-Вегасе сразу же поехала в больницу.

Специалисты проверили ее конечности на предмет переломов. Падение со сцены обошлось без серьезных последствий. Певица напомнила о словах из одной из ее популярных синглов.

«Когда им приходится делать рентген почти всего вашего тела. Просто танцуй. Все будет хорошо», — написала Леди Гага, ее цитирует «360».

Фанаты певицы волновались о Гаге после инцидента на концерте. Они знают, что певица имеет редкое заболевание — фибромиалгию, которое провоцирует боль во всем теле.

Напомним, что Гага на концерте в Лас-Вегасе повисла на своем поклоннике, с которым они вместе упали. Охранники помогли артистке подняться. После падения со сцены звезда продолжила выступление. 

Ранее сообщалось, что в июле Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который расстался с российской моделью Ириной Шейк.

Российские фанаты стали заваливать Леди Гагу злыми комментариями на странице в Instagram. Они сочли ее поступок некрасивым.

По данным таблоидов, Гага выбросила вещи Ирины Шейк и купила новую мебель для дома нового возлюбленного.

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