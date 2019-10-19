В Киеве признали, что Москва может контролировать США и НАТО

Киев, 19 октября. Боевые возможности России в Черноморском бассейне колоссально возросли с начала 2000-х годов, заявил глава украинского центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар. По его мнению, Москва уже показала странам — членам НАТО, кто хозяин в Черном море.

В статье киевского еженедельника «Зеркало недели» Гончар констатирует, что Россия времени, прошедшего с прихода Владимира Путина к власти, не теряла. По его словам, российская сторона наращивала «силы и средства», а также усиливала экономическое и политическое влияние в странах Черноморского региона.

«Результат системных усилий России – теперь Москва дает ощутить США и НАТО, что может их не только контролировать, но и вытеснять с Черного моря, которое уже считает собственным озером», — считает украинский эксперт.

Гончар назвал большим достижением России нейтрализацию двух союзников США в НАТО — Турции и Болгарии. По его словам, это стало возможно благодаря совместным энергетическим проектам.

Эксперт также вспомнил о провокации, которую устроили украинские моряки в Керченском проливе в ноябре прошлого года. По его мнению, этот инцидент не привел к серьезным последствиям для России.

«Россия уже открыто демонстрирует США и НАТО, кто хозяин в Черном море, — паникует украинский эксперт. — Достаточно вспомнить последние учения Sea Breeze 2019 с односторонним перекрытием РФ части зоны учений и практически согласием с этим западных участников маневров и Украины».

Напомним, в ноябре прошлого года три корабля ВМСУ вторглись в территориальные воды России. Тогда украинские моряки совершали опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников остановиться. В итоге нарушителей задержали.