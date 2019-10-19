Симоньян стала мамой в третий раз

Москва, 19 октября. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян родила девочку, сообщили источники Федерального агентства новостей из окружения журналистки.

В субботу Симоньян и ее супруг Тигран Кеосаян получают поздравления от родных и близких. Как стало известно, главред RT родила третьего ребенка.

Семью журналистки и режиссера пополнила девочка, которую родители назвали Маро. Имя ребенок получил в честь бабушки отца. Более подробную информацию о новорожденной супруги на данный момент не сообщали.

Напомним, кроме Маро в семье растут еще двое детей. В 2013 году у супругов родилась дочь Марьяна, а уже через год — сын Баграт.

О беременности Симоньян сообщила в марте этого года. Журналистка объяснила своим подписчикам, почему ее активность в «политических соцсетях» резко снизилась. В том же посте глава RT рассказала, как к пополнению в семье относятся дети.

Журналистка привела свой диалог с сыном и дочкой. Пятилетняя Марьяна рассуждала, что будет одинакова рада и сестричке, и братику. Девочка при этом призналась, что все же расстроится, если у матери «родится динозавр». Однако тут в разговор вступил четырехлетний Баграт, который с радостью сообщил Симоньян, что вариант с динозавром его более чем устраивает.