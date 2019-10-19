Бледанс разоткровенничалась и показала поклонникам свое настоящее лицо

Москва, 19 октября. Российская актриса Эвелина Бледанс разоткровенничалась и показала поклонникам в Instagram свое настоящее лицо.

Звезда продемонстрировала себя в юности, когда ей было примерно 13-15 лет. В подписи к фото 50-летняя артистка сделала акцент на свои губы, которые многие из-за заметной полноты склонны считать «сделанными» с помощью косметологов.

Чтобы угомонить хейтеров, Бледанс представила архивное фото и подчеркнула, что в том возрасте это обстоятельство даже заставляло ее стесняться, поэтому она старалась поджимать губы, чтобы зрительно сделать их менее заметными.

«Ну, что, рубрика «пятничные ржаки». Именно так я в возрасте 13–15 лет поджимала губы на фотках — я их жутко стеснялась. Так что, хейтеры, считающие, что они у меня сделанные, успокойтесь!» — написала актриса.

Бледанс также отметила, что в те времена у нее были ужасные брови ниточкой, и она не понимает, как когда-то ей могли нравиться такие. Она призналась, что в целом недовольна собой в том возрасте.

«Не нравлюсь тут себе — жуть!» — заключила актриса.

Однако подписчики с самокритикой артистки не согласились и заверили, что она выглядела мило. Кто-то начал успокаивать звезду, что раньше с такими чрезвычайно тонкими бровями ходили все, поэтому ей нечего стесняться.

Интернет-газета «Дни.ру» отмечает, что Бледанс никогда не скрывала использование возможностей пластической хирургии и современной косметологии.