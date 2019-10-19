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Стали известны личности погибших в страшном пожаре в Ярославской области

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Стали известны личности погибших в страшном пожаре в Ярославской области

Ярославль, 19 октября. Стали известны личности погибших при пожаре в жилом доме в городе Ростов Ярославской области, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Число погибших при пожаре достигло семи. Среди них мать и трое детей: Анастасия К.,1996 года рождения, Евгения К., 2018 года рождения, Алина К., 2016 года рождения и Милана К., 2013 года рождения.

Еще двое детей погибли — Полина Л., 2015 года рождения и Сергей Л., 2017 года рождения. Их мать Анастасия Л. находится в тяжелом состоянии в реанимации в Ростовской ЦРБ. Личность седьмого погибшего — мужчины, пока не установлена.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места пожара.

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