Стали известны личности погибших в страшном пожаре в Ярославской области

Ярославль, 19 октября. Стали известны личности погибших при пожаре в жилом доме в городе Ростов Ярославской области, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Число погибших при пожаре достигло семи. Среди них мать и трое детей: Анастасия К.,1996 года рождения, Евгения К., 2018 года рождения, Алина К., 2016 года рождения и Милана К., 2013 года рождения.

Еще двое детей погибли — Полина Л., 2015 года рождения и Сергей Л., 2017 года рождения. Их мать Анастасия Л. находится в тяжелом состоянии в реанимации в Ростовской ЦРБ. Личность седьмого погибшего — мужчины, пока не установлена.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места пожара.