Зачем депутат Рады хочет создать на Украине реестр секса

На Украине хотят создать реестр личных интимных отношений, так называемый «реестр секса». Инициативу выдвинул адвокат Андрей Хилько. По информации издания «Страна», инициатива уже поступила на рассмотрение комитета по делам прав человека Верховной рады.

В новый реестр украинцам предлагается вступить добровольно, указав лишь фамилию имя, отчество, дату рождения и мобильный телефон. Депутат отмечает, что пользователи социальных сетей указывают на своих страницах куда более подробную информацию.

«Способ — мобильное приложение, предусматривающее добровольную регистрацию «начала отношений» с внесением исключительно ФИО (фамилии, имени и отчества), даты рождения, действующего мобильного контакта», — поведал юрист.

Автор инициативы подробно освятил идею на своей странице в Facebook. Хилько утверждает, что реестр поможет украинцам обезопасить свои интимные отношения, поддержать здоровье семьи.

Вот семь главных функций реестра: 1) обезопасить малолетних от нежелательных половых отношений; 2) сделать невозможным сексуальное насилие в отношении женщин; 3) защитить граждан от «нечистых» половых партнеров, которые не хотят создавать семью, а ищут «исключительно сексуальное удовольствие и жертву для такой цели»; 4) облегчить возможность доказывания пребывания в гражданском браке; 5) сократить число случаев педофилии; 6) ускорить процесс привлечения к ответственности за преступления против половой свободы; 7) помочь в доказывании факта отцовства.

Цели, конечно, благородные. В частности, проблема насилия над детьми на Украине стоит чрезвычайно остро, подобные случаи фиксируются все чаще.

Например, 18 октября в Беляевке Одесской области 15-летняя и 17-летняя жительницы города Беляевка Одесской области подверглись насилию со стороны десяти мужчин. Факт группового изнасилования расследует ГУ НП Одесской области.

Широкий резонанс получило убийство 11-летней жительницы поселка Ивановка Одесской области Дарьи Лукъяненко летом 2019 года односельчанином.

Сообщения о подобных преступлениях с летальным исходом поступают с удручающей частотой.

Но как может помочь «реестр секса» в поиске и разоблачении злоумышленников? Что должно сподвигнуть потенциального педофила рассказать о своих уголовно наказуемых деяниях? Если такое желание возникнет (что случается чрезвычайно редко), для этого предусмотрена явка с повинной.

Граждан-участников «реестра секса» ожидают серьезные бонусы в виде бесплатной контрацепции, семинаров по планированию беременности, государственная психологическая помощь и кнопка «sos» на случай эксцесса полового партнера.

Вздохнут с облегчением и геи. Законопроект предлагает лицам с нетрадиционной ориентацией углубленную помощь и консультирование, а также государственную поддержку.

А вот шутить с реестром секса не стоит. Хилько предлагает ввести уголовную ответственность за внесение «невероятной» информации (очевидно, автор имел в виду недостоверную информацию) о своей личности. По его мнению, эти действия должны квалифицироваться как мошенничество. Отметим, что для реализации этой задумки в Уголовный кодекс Украины придется вносить изменения. В настоящее время статья 190 УК определяет мошенничество как «завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверием». В составе этого преступления не просматривается общего с внесением недостоверных данных в «реестр секса».

Пожалуй, если автор хотел, чтобы его инициатива была воспринята всерьез, ему следовало избегать подобных ляпов. Проявление правовой безграмотности для адвоката выглядит особенно странным и неуместным.

Сама концепция законопроекта вызывает серьезные вопросы на предмет соответствия базовым ценностям правового государства. Например, в соответствии со статьей 32 Основного закона, никто не может подвергаться вмешательству в личную и семейную жизнь за исключением случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

Имеет ли государство право указывать гражданам, что им делать: создавать семью, или искать «исключительно сексуальное удовольствие и жертву для такой цели»? И много ли жертв сексуального удовольствия штурмуют райотделы полиции на Украине?

Инициатива Хилько вполне ожидаемо была встречена украинцами критически. Но «Слуга народа» не спешит сдаваться. Он даже успел рассортировать своих критиков.

«80% всех негативных комментариев сделанные акаунтами у которых на аватарках и по профилю котики, собачки, картинки или пустые анкеты без активности», — отметил адвокат.

По его мнению, критика инициативы — не более чем «простоватая технология манипуляции». Юрист также предложил обсудить целесообразность внедрения «реестра секса» на заседании профильного комитета Верховной рады.

Напрашивается вывод, что Андрей Хилько просто «ловит хайп» на очень болезненных и сложных вопросах. Подобные проявления с его стороны уже имели место. Например, за день до голосования на повторных выборах президента Украины адвокат подал иск о снятии кандидатуры Владимира Зеленского. Действия господина Хилько были истолкованы дешевой популярности, а иск ожидаемо был отклонен.

Похоже, что и «реестр секса» постигнет бесславная участь.