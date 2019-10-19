Онколог объяснил, что сейчас происходит с мозгом Заворотнюк

Москва, 19 октября. Практикующий онколог рассказал об особенностях болезни, которую могли диагностировать у актрисы Анастасии Заворотнюк.

Врач объяснил, что глиобластома — одна из разновидностей опухоли мозга, достаточно коварная болезнь. По словам онколога, даже если обнаружить данную болезнь на ранней стадии и пройти курс лечения, это все равно приведет к летальному исходу.

«Люди редко живут дольше пяти лет с таким диагнозом. Вернее, не живут, а существуют и страдают», — отметил врач.

Он также добавил, что неважно, в каком отделе головного мозга образовалась опухоль, в любом случае ткани вокруг нее начнут отмирать. Это неизбежно приведет к проблемам с интеллектуальной деятельностью и другими важными функциями человека.

В большинстве случаев из-за глиобластомы у больного начинает развиваться гипертония, так как опухоль постепенно сдавливает другие отделы мозга и способствует их смещению. Еще одной болезнью, которая возникает из-за рака головного мозга, является гидроцефалия. Ее вызывает переизбыток спинномозговой жидкости.

«Появление глиобластомы обычно сопровождается гипертонией, поскольку достигая больших размеров, опухоль сдавливает и смещает другие отделы мозга», — передает слова доктора «Царьград».

Онколог добавил, что рак мозга может стать еще и причиной отеков, кровоизлияний, психических отклонений, галлюцинаций и даже паралича.

Напомним, слухи о болезни актрисы появились этим летом, когда она резко перестала появляться на светских мероприятиях. Некоторые интернет-издания даже начали распространять фейк, что Заворотнюк уже умерла, а на Анкудиновском кладбище в Подмосковье прошли ее «тайные похороны».