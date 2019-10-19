Севший в Красноярске самолет Nordavia «заминировал» опоздавший пассажир

Красноярск, 19 октября. Сообщение о взрывном устройстве на борту самолета Nordavia оставил один из опоздавших пассажиров, сообщил осведомленный источник.

Мужчина объяснил, что хотел вернуть самолет. Сейчас он задержан правоохранителями и дает показания. Как пишет KP.Ru, двое мужчин в нетрезвом состоянии опоздали на рейс из Улан-Удэ в Москву.

Опоздавшие через 15 минут после взлета лайнера Nordavia позвонили в диспетчерскую аэропорта и рассказали о якобы заложенной бомбе.

Полиция и наземные службы аэропорта проверяют самолет. Напомним, что самолет Nordavia совершил экстренную посадку в Красноярске.