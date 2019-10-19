Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Севший в Красноярске самолет Nordavia «заминировал» опоздавший пассажир

67
0 Оставить комментарий

Севший в Красноярске самолет Nordavia «заминировал» опоздавший пассажир

Красноярск, 19 октября. Сообщение о взрывном устройстве на борту самолета Nordavia оставил один из опоздавших пассажиров, сообщил осведомленный источник. 

Мужчина объяснил, что хотел вернуть самолет. Сейчас он задержан правоохранителями и дает показания. Как пишет KP.Ru, двое мужчин в нетрезвом состоянии опоздали на рейс из Улан-Удэ в Москву.

Опоздавшие через 15 минут после взлета лайнера Nordavia позвонили в диспетчерскую аэропорта и рассказали о якобы заложенной бомбе.

Полиция и наземные службы аэропорта проверяют самолет. Напомним, что самолет Nordavia совершил экстренную посадку в Красноярске.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров