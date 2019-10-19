Гаспарян назвал конкурс «Молодые лидеры Рунета» социальным лифтом для талантов

Москва, 19 октября. Конкурс «Молодые лидеры Рунета» может стать новым социальным лифтом для талантливой молодежи, заявил публицист и политолог Армен Гаспарян.

Гаспарян оценил значимость конкурса «Молодые лидеры Рунета», цель которого позволить талантам выделиться среди коллег, а профессионалам обменяться опытом. Эксперт убежден, что проект затрагивает очень важное направление, ведь сфера IT представляет собой одну из самых быстрорастущих и перспективных областей в современном мире. Публицист заметил, что конкурс может стать новым социальным лифтом для талантов.

«Мне представляется, что в перспективе этот конкурс может стать не менее важным и не менее значимым, чем «Лидеры России», — приводит его слова «Ньюинформ». — Понятно, что потребуются определенные усилия, для того чтобы он занял эту нишу, но тот факт, что история появилась, уже является позитивным».

Эксперт выразил мнение, что конкурс получит развитие в будущем. Он добавил, что «Молодые лидеры Рунета» являются хорошей профессиональной платформой.

Конкурс впервые стартовал в России. Директор компании-организатора конкурса Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко констатировал, что проект поможет выявить «евангелистов технологий» в сфере IT. Участие в нем могут принять IT-специалисты digital-агентств и профильных компаний в возрасте от 18 до 35 лет, которые имеют от двух лет опыта руководства командами (более трех человек) и реализуют масштабные проекты.