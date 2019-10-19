Москва, 19 октября. Более 60 делегаций планируют принять участие в саммите Россия — Африка, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время выступления перед участниками III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи «Поколение».

Захарова констатировала, что для подготовки саммита в Сочи отправились 25 сотрудников департамента информации и печати МИД РФ. Мероприятие состоится 23 и 24 октября. Дипломат подчеркнула, что при организации форума нельзя не упустить ни одной детали, в частности встречу всех делегаций в аэропорту, логистику, подготовку встреч и многое другое.

Она также сообщила, сколько делегаций намерены посетить грандиозное событие.

«Вы представляете, это более 60 делегаций», — объявила Захарова.

Напомним, на саммит Россия — Африка приглашены более 50 государств континента. Более 40 стран уже подтвердили свое участие.

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси будут председательствовать на форуме. Стоит отметить, что ас-Сиси на данный момент также председательствует в Африканском союзе.

Ранее у журналистов и общественников возникли вопросы относительно участия в саммите в Сочи делегации так называемого Правительства национального согласия Ливии во главе со своим председателем Файезом Сарраджем. Политологи и СМИ обратили внимание, что эта структура состоит из террористов, которые сотрудничают с запрещенными в РФ «Исламским государством», «Братьями-мусульманами» и «Аль-Каидой»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.