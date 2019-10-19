Впавшая в депрессию Волочкова намекнула, что не выйдет замуж

Москва, 19 октября. Известная в прошлом балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на депрессивное состояние.

Еще недавно звезда балета делилась с поклонниками впечатлениями о щедром возлюбленном, который задаривал артистку подарками и цветами. Сияющая от счастья Волочкова как-то даже обмолвилась, что в этом году она выйдет замуж.

Однако год подходит к концу, а о свадьбе танцовщицы нет никакой информации, а сама 43-летняя знаменитость намекнула, что брака может и не быть.

«Свадьба с тем человеком, с которым я сейчас, — это просто... Как он говорит: «Настя, с тобой, как на вулкане. Это просто мы оба сошли с ума!» — приводит «Пятый канал» слова Волочковой.

Сама артистка призналась, что поддалась осенней хандре. По ее словам, причиной такого состояние стали холода, которой танцовщице не нравятся. Поднимает себе настроение впавшая в депрессию Волочкова купелью, которая становится все ледянее.