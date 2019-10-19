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Дикая куница устроила переполох в Верховной раде

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Дикая куница устроила переполох в Верховной радеКиев, 19 октября. В Верховную раду забежала дикая куница и устроила переполох. Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк в Facebook опубликовал фото и видео животного, путешествующего по зданию парламента. 

Украинский политик опубликовал на своей странице несколько видео, на которых дикое животное мечется по помещениям парламента, пытаясь найти выход на волю.

Как куница оказалась в здании Рады, непонятно. В своем посте Железняк отметил, что в парламенте «можно увидеть разное», но кунице удалось его удивить. 

«Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но такой гость меня удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница — вопрос», — написал депутат в соцсети. 

Пользователи соцсети не оставили пост о животном без комментариев. В основном они спорили, какой же все-таки зверь попал в Раду — соболь, норка, хорек или куница. 

Один из пользователей, Александр Никольский, предположил, что это переодетый депутат Александр Куницкий. 

«Это куницкий: з/п получил и костюм сменил», — написал он. 

Эвелина Слободянюк уточнила, не песец ли посетил украинский парламент. 

«Это точно не песец?» — поинтересовалась пользовательница.

А Ольга Романова выразила беспокойство за взволнованное животное, отметив, что оно очень переживает, чтобы окружающие не сделали ничего плохого, и поэтому так отчаянно пытается найти выход из здания. 

Депутаты Рады не причинили гостье вреда. В итоге зверя поймали и выпустили на свободу. 

Дикая куница устроила переполох в Верховной раде

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Источник: Strana.ua
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