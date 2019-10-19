Сирия, 19 октября. Курдские боевики продолжают пренебрегать перемирием в Хасаке. САА сбила два беспилотника боевиков на северо-востоке Латакии. ВКС РФ осуществляют мониторинг обстановки вблизи Манбиджа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляют мониторинг обстановки в районе Манбиджа в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбили два беспилотника исламистов на северо-востоке Латакии; потеряли одного из сотрудников разведки после нападения неизвестных в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА и авиаударам ВКС России на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: заняли ранее утраченные районы на севере Хасаки, несмотря на режим перемирия.

ВС Турции и протурецкие силы: занялись возведением военных объектов в приграничных районах к востоку от Евфрата.

Провинция Латакия

Поступила информация о новой попытке боевиков вооруженной оппозиции атаковать укрепрайоны правительственных сил. Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил о том, что неподалеку от города Кабана на северо-востоке региона были сбиты два беспилотника, запущенных с позиций джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и союзных ей бандформирований. Отмечается, что дроны двигались на юго-запад от оккупированного исламистами населенного пункта, когда были замечены военнослужащими Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (NPA_English) сообщает о том, что в северной части Алеппо продолжились вооруженные стычки между курдскими радикалами и протурецкими силами. Столкновения вспыхнули в районе деревни Ум-Адаса к северо-западу от Манбиджа. Напомним, накануне стало известно о договоренности Анкары и Вашингтона о введении режима тишины на пять дней, однако его действие распространяется на территорию между городами Тель-Абьяд и Рас аль-Айн, располагающихся в провинциях Ракка и Хасака.

Между тем российские ВКС осуществили вылеты в Манбиджском районе с целью его патрулирования. Как передает Twitter-канал (RojavaNetwork), военные самолеты были замечены над населенным пунктом аль-Арима.

Провинция Даръа

В Даръа вновь произошло убийство одного из солдат Сирийской арабской армии (САА). По данным военного источника в сети Twitter (SchoenbornTrent) сотрудник разведки был застрелен в городе Даиль севернее административного центра провинции. Известно, что убитый был родом из Тартуса и являлся командиром 9-й дивизии. Предполагаемыми организаторами налета считаются боевики вооруженной оппозиции или бандгрупп, аффилированных с «Исламским государством»1, осуществляющие подпольную деятельность. Напомним, некоторым исламистам удалось уйти в подполье во время освобождения территорий региона в рамках операции «Базальт», которая завершилась летом прошлого года.

Провинция Идлиб

Поступают данные о возобновившемся противостоянии правительственной армии и боевиков вооруженной оппозиции на границах «Большого Идлиба». Согласно информации Twitter-канала (jisrtv), артиллерийские дивизионы сил САР открыли огонь по военным объектам радикалов на подступах к населенным пунктам Мока и Маарет-Хурма. Также под обстрелом оказались опорные пункты исламистов у города Кафр-Набаль. В то же время поддержку Сирийской арабской армии (САА) оказали ВКС России, которые осуществили боевые вылеты в зонах дислокации радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1*** недалеко от городов Маарзита и Хазарин, передает информационный портал Step News Agency.

Провинция Хасака

Несмотря на то, что накануне на линии разграничения сил поддерживаемых Турцией формирований и курдских боевиков начал действовать режим прекращения огня, Отряды народной самообороны (YPG) не намерены прекращать боевые действия. Как заявляет на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), члены группировки вновь заняли ранее утраченные деревни Баб аль-Хер, Шайк Хасан, Аба Кабира и Маркис. Кроме того, под контроль курдских террористов перешел участок шоссе № 23 вблизи турецкой границы. Отмечается, что протурецкие бойцы отошли к населенным пунктам Матла и Шакария, отказавшись от вооруженной борьбы. Напомним, днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс достигли соглашения, в рамках которого боевые действия на границе САР были приостановлены на 5 дней.

Между тем интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что турецкие вооруженные силы приступили к работе по созданию военных объектов для размещения своих сил в пограничных районах к востоку от Евфрата.

1 Организация запрещена на территории РФ.