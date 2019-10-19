Гордон рассказала о страшном ДТП, в которое попала накануне дня рождения

Москва, 19 октября. Певица и юрист Екатерина Гордон попала в страшную аварию накануне своего дня рождения. Об этом женщина рассказала своим поклонникам в Instagram.

По словам певицы, жуткое дорожное происшествие случилось, когда она ехала в аэропорт.

По кадрам, опубликованным звездой в социальной сети, видно, что участниками аварии стали иномарка и машина такси, в результате столкновения автомобили получили серьезное повреждение. По словам Гордон, в машину, в которой она ехала, влетели сзади.

«Ты крепко долбанулся головой… и водитель весь в кровище, а ты не сразу понял, что вообще произошло», — написала 39-летняя знаменитость.

Гордон в заключении призвала подписчиков ловить момент, ведь другого дня может и не быть. По ее мнению, нужно жить, пока дают, и улыбаться.

Певица не стала рассказывать, какие травмы она получила и обращалась ли она в больницу за медицинской помощью.

Поклонники и коллеги звезды были шокированы такими новостями и стали предлагать ей помощь, а также поздравлять со вторым днем рождения.