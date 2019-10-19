Эксперт объяснил, как в Красноярском крае оказалась нелегальная дамба

Москва, 19 октября. Эксперт в области промышленной безопасности Александр Москаленко прокомментировал прорыв дамбы в Красноярском крае.

Президент группы компаний «Городской центр экспертиз» объяснил, как в Красноярском крае могла оказаться нелегальная дамба. Он указал на отсутствие серьезного надзора за гидротехническими сооружениями в России, который предусматривает соответствующий закон.

Москаленко подчеркнул, что документ был принят в 1997 году вместе с законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Но если первый — исполняется в полную силу, то второй — «оказался в роли «пасынка».

«Закон был принят, но за гидротехническими сооружениями, как не наблюдали, так продолжают не наблюдать, — рассказал эксперт в области промышленной безопасности. — Я не имею в виду гигантские энергетические плотины, они находятся под контролем. А вот за такими объектами, как ныне аварийная дамба в Красноярском крае, контроля нет, а ущерб от их прорыва весьма значительный».

Он пояснил, что без внимания остаются небольшие колхозные пруды, которые образуются путем преграждения ручьев дамбой. Местные надзорные органы не видят в них серьезной угрозы, однако это уже приводило к ЧС. Москаленко напомнил о прорыве заброшенного колхозного пруда, который спровоцировал переворот цистерн с нефтью в реку в Тверской области.

Специалист подтвердил наличие опасности и посетовал, что проблемой никто не занимается. Следить за выполнением закона должны порядка семи ведомств, в частности Минсельхоз, Минэнерго, МЧС и другие.

«Обладатель гидротехнического сооружения должен разрабатывать декларацию о безопасности сооружения, рассчитывать риск, что делать в случае ее прорыва, какие последствия», — резюмировал Москаленко.

Напомним, этой ночью в Красноярском крае прорвало дамбу, в результате чего затопило два близлежащих общежития. По некоторым данным, в момент ЧП внутри могли находиться около 80 человек. Как стало известно, 15 человек погибли. Поиски пропавших без вести продолжаются.

В Енисейском управлении Ростехнадзора отметили, что дамба была нелегальной. В экстренных службах региона предположили, что объект мог разрушиться из-за износа тела плотины.