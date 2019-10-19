Пятилетняя дочь российских туристов погибла в Турции на экскурсии в каньон

Анталья, 19 октября. В турецкой Анталье погибла пятилетняя дочь российских туристов. Об этом сообщает местное информационное агентство DHA.

По данным СМИ, семья туристов из России — супруги и двое их детей, мальчик десяти лет и девочка пяти лет — приехала в Турцию на отдых. Россияне остановились в одном из отелей Кемера.

Накануне семья отправилась на самостоятельную экскурсию в каньон Гейнюк, который считается одной из самых привлекательных достопримечательностей Турции, созданных природой, наравне со знаменитыми геотермальными источниками Памуккале.

Для путешествия по каньону россияне арендовали трехместный электрический велосипед. Во время движения по горной дороге глава семейства по неизвестной причине не справился с управлением, и велосипед упал в каньон.

В результате падения супруги и мальчик получили легкие ранения от ударов о камни, а девочка была тяжело ранена.

Очнувшись после удара, отец взял пострадавшую дочь на руки, и семья поднялась на дорогу, откуда местный житель на автомобиле доставил семью в городскую больницу Кемера.

Сообщается, что пятилетняя девочка скончалась от несовместимых с жизнью ранений. Остальные члены семьи, получившие незначительные повреждения, после оказания первой помощи были выписаны из больницы.

В Турции с российскими отдыхающими нередко происходят несчастные случаи. В начале сентября стало известно, что несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне одного из отелей на юге страны. Пятилетняя девочка утонула, прибывшие на место ЧП медики не смогли спасти ребенка.

В середине сентября россиянин умер в Турции после несчастного случая во время занятий парасейлингом (полет на парашюте за катером). Во время полета канат, соединяющий парашют с катером, оборвался. Россиянина и его родственницу сильным порывом ветра отбросило на пальмовые деревья на берегу.