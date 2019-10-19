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Мечтающий о Кубани украинский депутат пообещал добраться до Скабеевой

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Мечтающий о Кубани украинский депутат пообещал добраться до Скабеевой

Москва, 19 октября. Украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в эфире программы «60 минут» пообещал добраться до российской журналистки Ольги Скабеевой.

Украинский парламентарий сообщил о создании в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, «займется возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». Он заявил, что первоначально члены объединения намерены заняться Кубанью, также «под пристальным вниманием» будут находиться другие территории, где «проживают компактно украинцы».

В то же время Гончаренко признал, что объединение в данный момент не сможет пойти на Кубань, так как их туда никто не пустит. Однако, как утверждает чиновник, он уже слышит, как «Россия скрежещет зубами».

В студии передачи поднялся смех, и украинский парламентарий обратился к ведущей программы, отметил «Взгляд.ру».

«Оленька, не бойся! Мы и до тебя дойдем обязательно», — сказал Гончаренко.

Депутат Государственной думы от Ростовской области Виктор Водолацкий, комментируя инициативу украинского парламентария, заявил в беседе с Федеральным агентством новостей, что попытка воплотить в жизнь мечту Гончаренко закончится окончательным распадом Украины.

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