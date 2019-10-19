Пугачева написала в Сети, на кого похож сын Собчак

Москва, 19 октября. Российская примадонна Алла Пугачева отметила, что сын Ксении Собчак Платон очень похож на своего дедушку. Свое мнение певица высказала у телеведущей в Instagram.

Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге фотографию сына. Многие пользователи соцсети тут же начали писать о его сильном сходстве с отцом Собчак — Анатолием. Об этом также заявила Алла Борисовна.

«Вылитый дедушка. Царство ему небесное», — написала примадонна.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган официально расстались 8 марта. Звездная семья разошлась из-за того, что Собчак закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым.

Слухи о том, что телеведущую и Богомолова что-то связывает, появились еще зимой, когда было опубликовано видео, на котором Максим Виторган избивает режиссера. Никто из «любовного треугольника» долгое время не подтверждал эту информацию, несмотря на то, что журналисты то и дело видели Собчак вместе с Богомоловым. В итоге в марте этого года бывшие супруги заявили, что уже очень долгое время живут раздельно.

13 сентября Константин Богомолов и Ксения Собчак сыграли свадьбу. Для поездки в ЗАГС молодожены выбрали черный катафалк с надписью «Только смерть разлучит нас». Отправляясь на венчание в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, Богомолов и Собчак сменили катафалк на карету. По информации журналистов, праздничное торжество прошло в ресторане «Боско», который располагается в торговом центре «Петровский пассаж». На мероприятие пригласили более 300 человек, среди которых было достаточно большое количество звезд шоу-бизнеса.