Число жертв прорыва красноярской дамбы достигло 15 человек

Красноярск, 19 октября. 15 человек погибли из-за прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили источники Федерального агентства новостей в региональных правоохранительных органах.

В распоряжении ФАН появились уточненные данные о жертвах и пострадавших во время обрушения дамбы. Число погибших достигло 15 человек. Пропавшими без вести числятся 13 человек, их поиски продолжаются.

Во время трагедии пострадали 16 человек, 9 из которых были госпитализированы. Остальным была оказана помощь на месте.

Напомним, прорыв дамбы произошел ночью с 18 на 19 октября, около двух часов по московскому времени. В результате ЧП были затоплены два общежития. Предполагается, что внутри зданий могли находиться порядка 80 человек.

В Енисейском управлении Ростехнадзора сообщили, что дамба была нелегальной. В экстренных службах предположили, что объект мог разрушиться из-за износа тела плотины.