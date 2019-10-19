Прорвавшаяся в Красноярском крае дамба была построена с массой нарушений

Красноярск, 19 октября. Дамба, прорыв которой произошел в Красноярском крае, была построена со множеством нарушений. Об этом заявил глава краевого правительства Юрий Лапшин.

«Работы сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм», — сказал он.

Напомним, трагедия в Красноярском крае произошла около двух часов ночи по московскому времени (около шести часов по местному времени).

В районе поселка Щетинкино на реке Сейба прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. В результате прорыва гидротехнического защитного сооружения были затоплены два общежития, в которых, по предварительной информации, проживали около 80 человек.

Глава кабмина отметил, что судьба 13 человек по-прежнему остается неизвестной. Ранее сообщалось о четырнадцати пострадавших, число погибших будет уточняться, объяснил Лапшин. Он также сообщил, что с пострадавшими работают медики.

В МЧС уточнили, что пропавшими числятся 15 человек. Заместитель главы краевого управления МЧС Олег Матыленко рассказал, что общежития для рабочих также были построены с нарушениями — балки были расположены ниже бьефа гидротехнического сооружения.

Ранее источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона сообщили, что при подрыве дамбы погибли 13 человек.