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Семь российских компаний попали в список лучших работодателей по версии Forbes

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Семь российских компаний попали в список лучших работодателей по версии Forbes

Москва, 19 октября. Семь российских компаний попали в рейтинг лучших работодателей мира, который опубликовал журнал Forbes.

Первое место в списке занимает холдинг Alphabet, который является материнской компанией Google. Стоимость компании достигает 870 миллиардов долларов. По последним данным, в штабе холдинга состоят более 100 тысяч человек.

Вторую строчку занимает компания Билла Гейтса Microsoft. Тройку лидеров замыкает организация, занимающаяся разработкой облачного программного обеспечения, Red Hat. На четвертом месте расположилась корпорация Apple, а на пятом — немецкая компания SAP.

В рейтинге представлены семь компаний из России. Наилучшие показатели у «Норильского никеля» — 36-е место. На 138-й строчке расположилась Московская биржа, «Роснефть» получила 207-е место. В список лучших работодателей мира также попала Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место). 380-ю строчку получила «Северсталь», а 437-ю — «Русгидро». «Лукойл» расположился на 492-м месте.

Семь российских компаний попали в список лучших работодателей по версии Forbes

Для составления рейтинга лучших работодателей специалисты компании Stаtistа по заказу Fоrbеs провели более 1,4 миллиона опросов на мировом и региональном уровнях, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что акции российской компании «Яндекс» в ходе торгов на Московской бирже упали на 20,3% — до 1855 рублей.

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Источник: Forbes
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