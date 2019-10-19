НАТО поприветствовала соглашение США и Турции по операции против курдов в Сирии

Москва, 19 октября. НАТО поприветствовала договоренность Турции и США о приостановке операции Анкары «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии и считает это решение шагом вперед в решении конфликта, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО на пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео, прибывшим из Анкары в Брюссель, сообщил, что американский чиновник проинформировал Североатлантический совет о своем визите в Турцию и последних договоренностях по САР.

«Я приветствую, что две страны НАТО договорились о продвижении вперед. Мы все понимаем, что ситуация на северо-востоке Сирии хрупкая и сложная. Я верю, что это заявление поможет деэскалации ситуации и улучшению обстановки на месте», — сказал Столтенберг.

Он также подтвердил, что вопрос о ситуации на сирийской территории будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО 24-25 октября.

В четверг Турция и США договорились, что Анкара на 120 часов приостанавливает свою операцию «Источник мира» на севере Сирии. Согласно заявлению, это время дано курдским боевикам для отхода из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны». Если курды не выполнят условия, Анкара оставляет за собой право продолжить операцию до полного отвода бандформирований.

Турецкий президент 9 октября объявил о начале на севере Сирии операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата якобы для борьбы с террористами «Исламского государства»1 (запрещена в России). Курдские вооруженные формирования, как оказалось, помогли членам ИГ1 сбежать, доставив их на американские базы.

В Анкаре заявили, что намерены создать зону безопасности на границе с Сирией, а также заблокировать трассы М-4, которой пользуются боевики для транспортировки оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.