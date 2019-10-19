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Самолет Nordavia готовится к экстренной посадке в Красноярске из-за угрозы взрыва

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Самолет Nordavia готовится к экстренной посадке в Красноярске из-за угрозы взрыва

Красноярск, 19 октября. Самолет Nordavia запросил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за угрозы взрыва, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Лайнер выполнял рейс из Улан-Удэ в Москву, сейчас он кружит в небе над Красноярском, вырабатывая топливо.

Полиция Башкирии задержала мужчину, который заявил о взрывном устройстве на борту самолета. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что самолет Asia Air экстренно сел на Мальдивских островах из-за загоревшегося двигателя.

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