Трамп пригрозил CNN иском за попытку дискредитации

Вашингтон, 19 октября. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать иск против телекомпании CNN за «предвзятость». Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на письмо адвоката американского лидера главе CNN Джеффу Цукеру.

Глава США остался недоволен сюжетом телеканала с неким осведомителем. По мнению Трампа, в нем телекомпания «продемонстрировала предвзятость», нарушив журналистские стандарты.

Адвокат американского главы Чарльз Хардер подчеркнул, что никогда ранее в истории США президент не был предметом «такого устойчивого шквала несправедливых, необоснованных, неэтичных и незаконных атак со стороны так называемых «основных новостей».

«Это была попытка дискредитировать должность президента», — привел фрагмент письма Хардера CNN.

Хардер уверен, «несправедливо» освещая деятельность президента, CNN нарушил закон Ланхема, регулирующий торговые марки.

Письмо Трампа Цукеру распространила активистская группа правого толка Project Veritas, уточняет телеканал.

Дональд Трамп уже не в первый раз обвиняет CNN в распространении ложной информации. Американский лидер уверен, что телеканал создал большое количество фейков.

В частности, Трамп высмеял CNN за публикацию материала о связях его предвыборного штаба и Российского фонда прямых инвестиций. После обнародования материала три журналиста, причастные к написанию статьи и не проверившие свои источники, были уволены.

«Ого, CNN пришлось отозвать большой материал про Россию, а трое сотрудников были вынуждены уволиться. Что насчет других фальшивых новостей, которые они публикуют? Фейковые новости!» — написал тогда Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Президент Соединенных Штатов следит за тем, что публикуют местные СМИ, и пытается пресекать попытки дезинформации не только в тех случаях, если обнародованные материалы касаются его персоны, но и любых других тем. Недавно Трамп обрушился с критикой на американскую телекомпанию ABC за фейк о Сирии.

ABC демонстрировала зрителям старое видео с военного полигона в США под названием «Бойня в Сирии» и выдавала его за «свежие» кадры из арабской республики, сообщая, что на видео якобы отчетливо видна атака турецкой армии.