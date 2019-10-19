НАТО приступила к секретным учениям на случай ядерной войны

Берлин, 19 октября. Секретные военные учения, предполагающие сценарий начала атомной войны, стартовали в Германии, сообщило Kronen Zeitung.

По данным издания, учения Steadfast Noon начались на этой неделе. В их рамках военнослужащие Германии и Италии отрабатывают безопасную транспортировку ядерного оружия на самолетах.

Военно-воздушные силы Германии были представлены на учениях с партнером по НАТО 33-й авиационной эскадрой с истребителями-бомбардировщиками Panavia Tornado. Они находятся на базе, расположенной недалеко от населенного пункта Бюхель в Рейнланде-Пфальце. По данным издания, там хранятся до 20 американских ядерных боеголовок типа В61.

По словам военных экспертов, регулярно проводимые маневры Steadfast Noon включают в себя практику безопасной транспортировки ядерного оружия США из подземных запасов в самолеты. Однако, как уточнила пресса, во время тренировочных полетов бомбы не используются, отметила «Газета.ру».

Ранее стало известно, что США хотят провести в следующем году крупнейшие со времен холодной войны военные учения в Европе. Говорилось, что масштабные учения США Defender 2020 пройдут на европейской территории в 2020 году, всего в учениях примут участие порядка 20 тысяч военных.