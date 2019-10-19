Сюткин лаконично ответил на оскорбительный комментарий в Сети

Москва, 19 октября. Певец Валерий Сюткин ответил на неприятный комментарий, который оставили под его постом в Instagram. В нем артист указал на неправильное написание одного из слов.

Пользователь под ником @leskovaelena123 остался недоволен судейством Сюткина на шоу «Голос» и решил рассказать об этом певцу, оставив оскорбительный комментарий у Сюткина в Instagram.

«Облажал, как мог, чувака из Омска себя-то слышал? Большего ужаса, чем пение Сюткина живьем, не возможно придумать», — прокомментировала @leskovaelena123.

В свою очередь Сюткин проигнорировал обвинения, но при этом обратил внимание на орфографическую ошибку, которую допустил пользователь Instagram.

«Невозможно пишите вместе!» — коротко и ясно ответил Сюткин.

18 октября 2019 года вышел новый выпуск шоу «Голос». В нем участвовал мужчина из Омска Вадим Изофатов. Сюткин остался недоволен его выступлением и отметил, что в номере Изофатова можно было почувствовать «натруженность», а песня, которую омский артист выбрал для исполнения, была «низковатой».

В августе 2019 года руководство Первого канала объявило имена наставников восьмого сезона шоу «Голос». Ими стали Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Бывший солист группы «Браво» участвует в проекте в качестве судьи впервые.

Как рассказал продюсер шоу Юрий Аксюта, Сюткин должен стать для «Голоса» абсолютно «новой краской», так как у него свой особый взгляд на музыку. Аксюта признался, что возлагает на певца большие надежды.

По словам Сюткина, участие в шоу является для него интересным экспериментом, благодаря которому он сможет помочь талантливым ребятам. Певец также рассказал, что сделает все для того, чтобы оправдать доверие.