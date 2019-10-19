Песня талантливого участника шоу «Голос» вызвала у Меладзе аллергию

Москва, 19 октября. Продюсер Константин Меладзе заявил, что у него «аллергия» на песню, которую исполнил один из участников телешоу «Голос».

Речь идет о выступлении 30-летнего певца из Твери Рината Альбикова. Молодой человек во время слепых прослушиваний исполнил песню «Вернись в Сорренто» на итальянском языке. Хит был написан в 1902 году Эрнесто де Куртисом и Джамбаттистой де Куртисом, передает «Газета.ru».

Эмоциональная развязка композиции не оставила равнодушными двух наставников — Полину Гагарину и Сергея Шнурова. Однако Валерий Сюткин и Меладзе предпочли остаться в стороне.

Известный продюсер объяснил, почему его кресло осталось повернуто спиной к талантливому певцу, несмотря на то, что зал тепло принял его выступление. Меладзе отметил, что в предыдущем сезоне в его команде уже был музыкант, который исполнял эту песню. По мнению наставника, у того мужчины это получалось лучше, чем у Альбикова.

Меладзе также признался, что ему в целом не понравился выбор песни. По его словам, из-за частого исполнения она стала напоминать застольную.

«Она вызывает у меня аллергию», — пожаловался он.

За Альбикова заступился Шнуров, который напомнил Меладзе, что его песни тоже все время на слуху. Он констатировал, что стоит прийти в караоке, как непременно в какой-то момент зазвучит один из хитов Меладзе.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе проигнорировал пышную вечеринку супруги Веры Брежневой, которую она устроила в честь запуска собственной капсульной коллекции обуви.