Победивший Гвоздика боксер Бетербиев признался, что бой пошел не по плану

Филадельфия, 19 октября. Российский боксер Артур Бетербиев защитил пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал звание Всемирного боксерского совета (WBC), победив украинского боксера Александра Гвоздика.

18 октября в Филадельфии, штат Пенсильвания, прошел бой между Артуром Бетербиевым и Александром Гвоздиком за титулы IBF и WBC. Бетербиев одержал победу над Гвоздиком техническим нокаутом в 10-м раунде.

Победитель рассказал, что во время боя многое пошло не по плану, так как он чувствовал волнение, а также страх потерять титул.

«Планов на бой было несколько. Приходилось менять их по ходу поединка, что-то не шло, руки не шли. Волнение, конечно, было, ведь это второй пояс. Боишься потерять свой титул, а не выиграть другой», — поделился боксер.

Первый титул Международной боксерской организации россиянин завоевал в ноябре 2017 года, победив немца Энрико Кёллинга. В октябре 2018 года ему удалось защитить свое звание чемпиона мира, отправив в нокаут британца Каллума Джонсона. В мае 2019 года Бетербиев снова одержал победу, в этот раз над американцем Радивойе Калайджичем.

Своей победой в бою, который прошел 18 октября 2019 года в США, Бетербиев в третий раз подтвердил титул чемпиона мира по версии IBF. Теперь на его счету участие в 15 поединках и 15 побед. Российский боксер стал четвертым, кому удалось объединить два пояса чемпиона мира.

Украинский боксер не смог во второй раз подтвердить титул чемпиона мира WBC, который он получил в декабре 2018 года после победы над канадцем Адонисом Стивенсоном. Поражение в бою с Бетербиевым стало первым за профессиональную карьеру Гвоздика.