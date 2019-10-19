Савченко обвинила Порошенко во вранье про войну в Донбассе

Москва, 19 октября. Экс-президент Украины Петр Порошенко врал, что страна выполняет Минские соглашения, призванные разрешить конфликт в Донбассе. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Она считает, что в отличие от Порошенко, нынешний глава государства Владимир Зеленский ищет способ выполнить положения этого документа.

«Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», — обвинила экс-главу Украины во вранье бывший депутат.

Савченко пояснила, что Минский процесс — желание мира, записанное в 11 пунктах, которые, однако, сложно реализовать, поскольку для выполнения каждого отдельного пункта потребуются «определенные действия».

Бывший депутат Рады также отметила, что «ради мира» в Донбассе Киеву следует поддерживать диалог с Москвой «во всех возможных форматах».

Ранее Савченко заявила, что, подписав Минские соглашения и одобрив «формулу Штайнмайера», Порошенко «проиграл» страну.

В 2014 году на Украине развернулась гражданская война. Ее причиной послужил государственный переворот в Киеве, после которого жители Донбасса отказались признавать легитимность нового правительства. В ответ на это занимавший тогда пост президента страны Петр Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции», жертвами которой, согласно данным ООН, стали по меньшей мере 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается на различных площадках, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по разрешению конфликта. Однако пока устранить противостояние не удается, так как украинская сторона систематически не исполняет возложенные на нее документами обязательства.