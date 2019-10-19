Сэм Кислин обвинил режим Порошенко в развязывании гражданской войны на Украине

В Киев в очередной раз пожаловал американский миллиардер, внештатный советник Дональда Трампа Сэм Кислин, имеющий на Украине имидж «непримиримого борца с коррупцией». На встрече со СМИ Кислин не разочаровал — он прямо обвинил команду Петра Порошенко в «распиле» полутора миллиардов долларов, а экс-главу НБУ Валерию Гонтареву — в «крышевании» этих махинаций. А также назвал экс-посла США в Киеве Мари Йованович «несчастной алкоголичкой», об этом из Киева передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сэм Кислин, которому при Порошенко въезд на Украину был запрещен, ныне активно раскручивает историю о дикой коррупции в стране с акцентом на экс-президента. При этом никого в Незалежной не смущает, что Кислин — основатель крупной американской компании Trans Commodities, которая была напрямую причастна к отмыванию денег соратниками бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Сам себя миллиардер на американский манер именует Сэм, но на постсоветском пространстве Семен Кислин более известен как экс-заведующий Центральным гастрономом Одессы и один из самых влиятельных членов русскоязычной общины США. СМИ приписывают ему бизнес-партнерство с рядом «авторитетных» людей (включая российско-израильского «теневого» богача Михаила Черного), приятельские отношения с Дональдом Трампом и даже славу международного «мафиози».

Экс-директор одесского гастронома, а ныне тихий американский миллиардер, Кислин, приезжая на Украину, преисполняется пафоса и даже словно увеличивается в размерах. Он заявил, что лично убедил Рудольфа Джулиани (бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката президента США. — Прим. ФАН) посоветовать Трампу «заняться делом о коррупции на Украине» с акцентом на экс-президента и его махинации со схемами «Роттердам+». По словам Кислина, с помощью такой схемы Порошенко зарабатывал огромные деньги, заставляя украинцев больше платить за электроэнергию.

«Ваше бывшее правительство во главе с Порошенко — оно же обокрало вас! Оно украло у страны и народа все, до чего смогло дотянуться! Тот же Порошенко, по рассказам доверенных источников, уходя из своего кабинета, забирал даже стопки бумаги и ручки! Он был настоящим врагом Украины!» — кипел борец с коррупцией.

Рассказывая о схеме «Ротттердам+», Кислин сильно волновался и размахивал в воздухе какими-то бумажками.

«История с поставками на Украину угля из-за границы проста и изящна. По бумагам эти сделки проводили как закупки из Филадельфии — таким образом планировали привезти миллион тонн. Порошенко лично приезжал к Трампу договариваться об этом. Однако, когда ударили по рукам, оказалось — на самом деле, вместо 30 кораблей с углем из США в одесский порт прибыло только два. Остальной уголь купили в ЮАР и России, с маржой в 100 долларов на каждой тонне, с учетом доставки! Официально власти всем говорили и показывали, что приобретают его по 117-119 долларов за тонну. А на самом деле — покупали за цену от 42 до 50 долларов, и разницу люди из команды Порошенко клали себе в карман. Они просто воры, понимаете?!» — рассказал Кислин.

«Мошенники из команды Порошенко фактически дважды зарабатывали на каждом из украинцев. На ваших квитанциях за оплату электроэнергии, а также на дотациях, которые идут на покрытие дефицита бюджета. Порошенко вывел себе в карман через оффшоры около восьми миллиардов долларов. Я уверен, что для президента Порошенко и его бывшей команды Украина — это всего лишь бизнес-проект, цена которого — гибель страны», — заявил Кислин.

Он также обвинил лично Петра Порошенко в геноциде украинского народа.

«Это Порошенко начал войну на Украине и именно он прямо виноват в гибели 13 тысяч украинцев в Донбассе! Ни в коем случае нельзя было начинать эту войну, за счет которой он всех вас поставил на колени! Надеюсь, что очень скоро экс-президент и члены его команды ответят за все, имуществом и деньгами. Уходя, прошлая власть все забрала и всех обокрала. Я раскрыл «Роттердам +» и считаю, что экс-президента нужно посадить, а вы взяли и впустили его в Раду… Я призываю журналистов способствовать его скорейшей посадке, и распространять правду, писать так, как есть», — подчеркнул бизнесмен.

Практически каждый вопрос прессы к американцу оборачивался неожиданной откровенностью. Так, на вопрос о роли в коррупционных «подвигах» прошлого режима экс-главы Центробанка Украины Валерии Гонтаревой, Кислин назвал ее вторым вором после Порошенко.

«Да она же — воровка номер два, после главного вора Порошенко! Она «крышевала» сотни миллионов, украденные президентом, генпрокурором и прочими власть имущими, и имела с этого немалый процент! Недаром же она недавно купила себе дом в Лондоне за 23 миллиона фунтов. Она обокрала страну и теперь боится приезжать сюда даже по крайней необходимости. Я недавно говорил с ней в Лондоне, сказал: «Если ты все делала честно, поезжай — и расскажи об этом людям!» Она заявила: «Я ни в чем не виновата, но на Украину не поеду», — рассказал Кислин.

Примерно то же самое Кислин сказал и об экс-министре финансов Украины, американке Наталье Яресько. По его данным, Яресько также вывезла из страны десятки миллионов долларов.

«Сегодня она работает помощником губернатора американской колонии — Пуэрто-Рико. Но уголовное дело по фактам хищений средств на Украине против нее уж заведено. Я надеюсь, что она тоже вскоре сядет в тюрьму. И она, и Гонтарева, и Порошенко с Луценко — это не фигуры, это просто какая-то грязная мелочь! Эти люди никогда не были даже близко достойны того, чтобы править Украиной», — заявил Кислин.

Также Кислина спросили о скандале с вмешательством Украины в президентские выборы в США в 2016-м. В частности, как связана с этим отставка экс-посла США в Киеве Мари Йованович.

«Отставка Йованович, по абсолютно проверенной информации, связана только с тем, что она была несчастной алкоголичкой. Несколько раз были инциденты, когда она вместе с Порошенко буквально с утра выпивала бутылку виски! Когда я узнал об этом, то сообщил своим знакомым в Госдепартаменте. Поэтому теперь на Украине другой посол Америки, более профессиональный», — неожиданно заявил миллиардер.

Кроме того, Кислин сделал еще несколько неполиткорректных заявлений. Например, сидя между двумя записными ветеранами АТО, он посоветовал властям Украины «поскорее договориться с Россией о мире в Донбассе».

«Думаю, это выгодно в первую очередь самой Украине. Вы же объективно не можете тягаться с Россией — ни в плане экономики, ни в военном плане. Россия все равно сильнее! Раньше АТО было выгодно людям вроде Порошенко. Тот же Свинарчук по созданной им вместе с президентом схеме вывел в оффшоры десятки миллионов долларов, якобы предназначавшихся для бойцов АТО. Сейчас же, когда власть не позволяет себе делать деньги на войне, самое время пойти на компромиссы и установить мир», — вещал Кислин, и лица сидевших в президиуме вояк перекашивались.

В финале брифинга американский бизнесмен сильно разочаровал любителей конспирологических теорий, заявив, что не встречался в США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«С Зеленским во время визита на Генассамблею я лично не встречался. Я хотел бы встретиться с ним, но он был очень занят, каждая минута у него была расписана. Также я ни разу не встречался и с прокурором Рябошапкой, и не передавал ему никаких сведений о коррупции», — сказал он.

Напомним, ранее украинские СМИ много писали о том, что в ходе сентябрьского визита в США президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Богдан якобы встречались с бизнесменом Сэмом Кислиным. В ходе встречи они якобы получили от него важную информацию о коррупции в окружении Порошенко. На деле же все оказалось проще — Кислин давно уже передал всю необходимую документацию в генпрокуратуру и НАБУ. Судя по последним громким арестам, силовые ведомства уже начали потихоньку реализовывать ворох компромата, привезенный 84-летним богачом из США.