Минэнерго США объяснило отказ предоставить документы для импичмента Трампа

Вашингтон, 19 октября. Министерство энергетики США не предоставит конгрессменам документы, которые они запросили в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, потому что расследование не было авторизовано должным образом, заявила представитель ведомства Мелисса Бурнинсон.

Минэнерго США отказало конгрессменам, которые запросили документы, необходимые для расследования против Трампа. Бурнисон объяснила этот шаг министерства.

Во-первых, подчеркнула она, расследование в рамках процедуры импичмента президента не было авторизовано должным образом. Во-вторых, документы представляют собой конфиденциальные сообщения между представителями исполнительной ветви американской власти, следовательно, не могут быть переданы членам конгресса, передает Politico.

Бурнинсон пояснила, что, по решению Верховного суда США, у комитета палаты при расследовании нет полномочий, которые соответствовали бы правам палаты представителей в целом, пишет «Газета.ru».

Напомним, ранее министр энергетики Рик Перри подал в отставку из-за скандала вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Как стало известно, глава Белого дома считает, что Перри частично виновен в произошедшем, так как именно он настаивал на проведении беседы.

По утверждениям политических оппонентов Трампа, во время переговоров с главой Украины он пытался убедить собеседника начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Украине. Информация вызвала крупный скандал в США.

Белый дом обнародовал стенограмму беседы, в которой Минюст США не нашел нарушений национального законодательства и причин для проведения расследования против Трампа. Президент США потребовал прекратить «смешной импичмент».