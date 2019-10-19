Появилось видео страшного пожара в Ярославской области, где погибли шесть человек

Ярославль, 19 октября. Крупный пожар произошел в жилом доме в городе Ростов Ярославской области, шесть человек погибли, три человека пострадали. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел на Ленинской улице, 13. Среди погибших пятеро детей, пострадали две женщины и один мужчина, им оказана медицинская помощь.

Личность погибших устанавливается, на месте пожара работают экстренные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства и причину возгорания.