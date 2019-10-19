Власти ЛНР поздравили первокурсников с посвящением в кадеты

Луганск, 19 октября. В Луганском кадетском казачьем корпусе имени маршала авиации Александра Ефимова состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты воспитанников первого года обучения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В торжественной церемонии, прошедшей на плацу учреждения, ребята принесли клятву кадета, после чего получили свои первые погоны и удостоверения. Директор Луганского кадетского казачьего корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова полковник Владимир Базака отметил, что всего в учреждении обучаются 240 ребят.

«В соответствии с нашим уставом, тот, кто поступил к нам, считается воспитанником. После того, как он прошел определенный период изучения навыков строевой подготовки, узнал, каким образом нужно выполнять команды по уставу, происходит церемония посвящения в кадеты. Сегодня посвящение прошли 59 ребят, которые влились в наше кадетское братство», — рассказал Базака.

От главы ЛНР Леонида Пасечника и Совета атаманов при главе республики с принятием кадетской присяги ребят поздравил советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.

«Руководство республики понимает значимость военно-патриотического и кадетского образования. У нас в республике открываются новые кадетские корпуса и кадетские классы, министерством образования выпускаются новые учебные пособия, книги по развитию кадетства. Вы принимаете участие во всех мероприятиях на территории нашей республики. Это заслуга именно ваша, кадеты, ваших учителей и наставников. Вы будущие защитники нашей республики», — обратился Юрченко к кадетам.

Заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Жданова отметила, что новые воспитанники Луганского кадетского корпуса уже освоили основы строевой подготовки и военной субординации.

«Сегодня кадетское братство принимает вас в свои ряды. Те слова, которые вы сегодня произнесли — это не просто слова. Ведь всегда, во все времена для человека не было, нет и не будет ничего дороже Отечества. Мы желаем вам удачи и успехов на выбранном вами пути и, конечно же, с честью, с доблестью и достоинством нести высокое звание кадета», — добавила она.

Заместитель главы администрации Луганска Оксана Терещенко отметила, что во все времена для мужчины не было профессии почетнее, чем профессия защитника Отечества.

«С сегодняшнего дня вы не просто воспитанники, вы не просто учащиеся. Принимая присягу кадета, вы взяли на себя обязательство быть для окружающих образцом чести и достоинства, высоких моральных качеств и этичного поведения. И это огромная ответственность. Я хочу пожелать вам сегодня, ребята, с честью нести гордое звание кадета, не допуская недостойных проступков не только для себя, но и в вашем присутствии по отношению к другим людям», — пожелала кадетам заместитель главы администрации Луганска.

На хорошую учебу кадетов благословил и окропил святой водой клирик храма Ксении Петербургской иерей Павел. После чего руководитель ансамбля «Новороссия» Роман Разум вместе с ребятами исполнил свою новую песню «Миллион русских».

Ранее в ЛНР заявили, что республика по-прежнему стремится к мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко затруднился назвать дату следующей попытки отвода сил.