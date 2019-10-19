Росстандарт вводит новые правила поверки домашних счетчиков

Москва, 18 октября. Результат поверки прибора учета теперь будет вноситься специалистом в присутствии владельца в специальную базу Росстандарта через портал Госуслуг. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Абрамов.

Бумажные документы на поверку счетчиков уйдут в прошлое, их заменят электронные записи в специальной базе Росстандарта. Кроме того, эти цифровые записи будут иметь юридическое значение.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг. Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки», — объяснил Абрамов.

Он отметил, что бумажные свидетельства также останутся доступными, но их будут выдавать только по желанию владельца счетчика.

Стоит отметить, что результаты поверок и сейчас вносятся в реестр Росстандарта, но пока эта запись имеет лишь справочный характер, а результат поверки отображается только спустя несколько дней после передачи показаний.

В настоящее время ведомство работает над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн, а результаты поверок и всех метрологических работ в целом имели юридическую силу не в бумажном варианте, а в виде электронной записи в реестре.

По словам Абрамова, переход с бумаги в цифровой формат подорвет бизнес мошенников и поможет бороться с нечестными лицами, которые манипулируют сроками поверок и продают фальшивые свидетельства.

«Владелец прибора учета будет всегда в курсе, поверен его прибор учета или нет, и самое главное, он будет защищен от звонков, объявлений и извещений, о срочной и «неминуемой» поверке или замене прибора учета», — подчеркнул глава ведомства.

Он уточнил, что соответствующий законопроект об электронной фиксации результатов поверок правительство уже внесло в Госдуму.