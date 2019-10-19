Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 13 человек

Красноярск, 19 октября. 13 человек погибли при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

Ранее было известно о 12 погибших в результате ЧП. Как стало известно, число жертв возросло до 13 человек.

Напомним, трагедия произошла около двух часов ночи по московскому времени. В результате прорыва дамбы были затоплены два общежития, в которых, по предварительной информации, проживали около 80 человек.

По последним данным, пострадали 19 человек. Четверо были госпитализированы. До последнего времени без вести пропавшими числились 10 человек.

Ранее была названа предварительная причина прорыва дамбы.